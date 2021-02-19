В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел литературный вечер

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии был проведен литературный вечер, посвященный творчеству А.С. Пушкина.

Осужденными, состоящими в кружке художественно-прикладного творчества, также была организована выставка портретов поэта и уголок памяти А.С. Пушкина.

Целями данного мероприятия стали привлечение интереса к жизни и творчеству А.С. Пушкина, расширение представления о значимости поэта в духовной жизни современников и культурном наследии прошлого.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии адвокаты провели консультации для осужденных.

Источник: 13.fsin.su