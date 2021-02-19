В УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс «А ну-ка, девушки!»

В женских исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошел региональный этап конкурса «А ну-ка, девушки!».

В указанном конкурсе приняли участие 26 осужденных из 4 учреждений (ИК-2,13,14, ЛИУ-3).

Каждая девушка приняла участие в пяти конкурсных заданиях: «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Страна», «Модный показ», «Хозяюшка».

Победителем первого этапа конкурса «А ну-ка, девушки!» стала осужденная ИК-14 Олеся Валиева, чья видеопрезентация направлена для участия во втором этапе конкурса.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su