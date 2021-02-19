В одной из колоний Мордовии прошел песенный конкурс «Лейся песня»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии был проведен конкурс народной песни среди осужденных женщин «Лейся песня».

В указанном конкурсе приняли участие 19 осужденных.

Целями и задачами рассматриваемого конкурса стали повышение сплоченности коллективов осужденных и поиск новых творческих индивидуальностей, развитие у осужденных творческих способностей и самовыражения, профилактика правонарушений.

Выступления участниц оценивались членами жюри. Победу одержал отряд №1.

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Источник: 13.fsin.su