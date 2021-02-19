В Зубовой Поляне произошел пожар в торговом центре

В Зубовой Поляне пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре.
Утром 18 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Новикова-Прибоя. Огонь вспыхнул в мебельном отделе торгового центра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил мебельный отдел на площади, составляющей 200 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Ромоданово загорелся мусор в гараже.
Источник: 13.mchs.gov.ru