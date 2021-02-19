В Мордовии осудили мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки.

В начале октября прошлого года 62-летний житель указанного района пытался передать сотруднику ГИБДД взятку в размере 50 тыс. рублей, чтобы последний не привлекал его к ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Страж порядка отказался от денег.

Решением суда в отношении жителя Зубово-Полянского района была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru