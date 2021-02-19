В Саранске загорелся гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Утром 18 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива «Восточный-1», расположенного по адресу – улица Краснофлотская. Загорелся гараж №62.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя повредило гараж на площади, составляющей 15 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru