Два жителя Саранска подозреваются в вымогательстве

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Саранска 2001 и 2002 годов рождения, которые подозреваются в вымогательстве.

В январе нынешнего года указанные парни вместе со своим 18-летним знакомым приехали из Саранска в село Анненково Ромодановского района. В доме общих знакомых парни распивали спиртные напитки. В определенный момент 18-летний молодой человек повредил имущество в одной из комнат. Фигуранты уголовного дела стали требовать у него деньги для возмещения ущерба, причиненного владельцу жилья. Спустя некоторое время хозяин дома попросил гостей уйти. В Саранск подозреваемые и их 18-летний знакомый возвращались ранним утром на машине, которой управлял их общий приятель. В дороге фигуранты уголовного дела били пострадавшего и требовали деньги. В Саранске 18-летний парень в банкомате снял со счета денежные средства в сумме 2 тыс. рублей и отдал их знакомым. Затем молодой человек подошел к остановке общественного транспорта, где потерял сознание. Случайные прохожие вызвали медиков. Очнулся пострадавший уже в больнице.

Подозреваемые не отрицают свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф