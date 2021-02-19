Житель Саранска пойдет под суд за ограбление доставщика пиццы

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 21-летнего местного жителя, который обвиняется в ограблении доставщика пиццы.

В ноябре прошлого года 21-летний безработный житель Саранска возле подъезда встретил доставщика пиццы. Молодой человек стал убеждать доставщика в том, что он перечислил оплату при оформлении заказа. Когда пострадавший вышел на связь с администратором, дабы уточнить вопрос оплаты, обвиняемый похитил из его автомобиля сумку с пиццей и забежал в подъезд.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф