В Ковылкино прошла акция «Внимание, переезд!»

Инспекторы ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» совместно с сотрудниками филиала ОАО «РЖД» Куйбышевской железной дороги - Ковылкинская дистанция пути - организовали и провели профилактическую акцию под названием «Внимание, переезд!».

В ходе мероприятия организаторы раздавали водителям памятки, содержащие информацию о главе 15 ПДД РФ – «Движение через железнодорожные пути» и листовки с разъяснением ст.12.10 КоАП РФ «Нарушение правил движения через железнодорожные пути».

Инспекторы провели беседы с водителями о неукоснительном соблюдении ПДД, обращая внимание на опасные последствия в случае их игнорирования

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Источник: 13.мвд.рф