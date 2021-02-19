В Саранске прошло оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход»

В Саранске на днях прошло оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

В целях повышения эффективности профилактической работы среди пешеходов сотрудники ГИБДД в рамках проведения указанного мероприятия особое внимание уделяли таким нарушениям ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте либо на запрещающий сигнал светофора. Также в зоне особого внимания были водители, нарушающие правила проезда пешеходных переходов.

За два дня проведения мероприятия было составлено 84 административных материала на нарушителей, из них по ст. 12.18 КоАП РФ (непредставление преимущества в движении пешеходам) – 30, по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом) – 54 протокола.

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Источник: гибдд.рф