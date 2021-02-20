Житель Саранска, оставивший мать без помощи во время пожара, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Известно, что 34-летний житель Саранска на протяжении определенного периода времени вместе со своей 56-летней матерью проживал на съемной квартире. Мать мужчины имела инвалидность. В начале июля прошлого года в упомянутой квартире произошел пожар. Мужчина, спавший в момент возгорания, проснулся от запаха дыма и покинул помещение, не оказав никакой помощи своей матери, которая не могла самостоятельно передвигаться. В итоге женщина погибла. Выяснилось, что мужчина поставил на газовую плиту разогреваться пищу, а сам уснул, оставив данный процесс без присмотра.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф