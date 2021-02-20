В Мордовии гражданам в возрасте 65 лет и старше продлили больничный до 5 марта

В Мордовии гражданам возрастом 65 лет и старше был продлен больничный до 5 марта.

Соответствующее решение было принято временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым.

Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут находиться на самоизоляции. В этом случае застрахованным лицам, относящимся к данной возрастной категории, будет оплачен больничный также за период с 24 февраля по 5 марта нынешнего года.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru