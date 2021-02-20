В Зубовой Поляне загорелся гараж

В Зубовой Поляне пожарные ликвидировали возгорание гаража.

Днём 19 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Электронной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №15 горит гараж.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило гараж на площади, составляющей 9 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru