В Зубовой Поляне загорелся гараж

В Зубовой Поляне пожарные ликвидировали возгорание гаража.
Днём 19 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Электронной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №15 горит гараж.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило гараж на площади, составляющей 9 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru