Исполняющий обязанности прокурора Мордовии посетил одну из колоний республики

Исполняющий обязанности прокурора республики Леонид Перескоков провел проверку исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии.

В сопровождении первого заместителя начальника УФСИН РФ по Мордовии Павла Ломакина, старшего помощника прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Юрия Ляхина и исполняющего обязанности Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Виктора Исайкина Леонид Перескоков ознакомился с условиями содержания осужденных: посетил промышленную зону, жилые отряды, клуб, столовую.

Указанные объекты были проверены на предмет соответствия имеющихся условий требованиям уголовно-исполнительного законодательства, соблюдения санитарных норм, а также на предмет соблюдения прав и законных интересов осужденных.

Кроме того, был проведен прием осужденных по личным вопросам. Жалоб от осужденных не поступило.

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Источник: 13.fsin.su