В УФСИН РФ по Мордовии прошел чемпионат по стрельбе

В спортивном комплексе УФСИН РФ по Мордовии прошел чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова.

Участниками указанных состязаний стали начальники учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, а также руководители отделов и служб управления.

Сотрудники должны были выполнить одно упражнение учебных стрельб.

Лучший результат продемонстрировал начальник межрегионального учебного центра Сергей Макаркин, второе место занял начальник отдела по конвоированию Сергей Заикин, третье место завоевал начальник исправительной колонии №1 Тимур Сатаев.

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Источник: 13.fsin.su