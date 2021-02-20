Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии оказали помощь детям, оставшимся без попечения родителей

В преддверии Дня спонтанного проявления доброты сотрудники учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, оказали помощь детям, оставшимся без попечения родителей.

Представители ИК-1, 4, 7, 10, 14, КП-8, отдела по конвоированию и МСЧ-13 ФСИН России посетили детский социально-реабилитационный центр «Ясная Поляна». Гости привезли детям канцелярские товары, одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, игрушки, а также сладости и выпечку собственного приготовления.

В ИК-5 организовали сбор средств для оказания добровольной помощи детям, находящимся в Темниковском детском доме-интернате. Детям были переданы вещи, игрушки, наборы для творчества, канцтовары и сладости.

Сотрудники ИК-18 оказали добровольную гуманитарную помощь детям - инвалидам, находящимся в Потьминском психоневрологическом интернате с детским отделением в виде продуктов питания, одежды и канцелярских товаров.

Представители объединения молодых сотрудников и женсовета ЛИУ-19 посетили Краснослободскую общеобразовательную школу-интернат. На собранные сотрудниками денежные средства были приобретены канцелярские товары, наборы для творчества и сладкие подарки для детей.

Кроме того, в учреждении были пошиты и переданы зимние детские куртки в количестве 10 штук.

Сотрудники СИЗО-1 приняли участие в акции коллективной сдачи крови. На собранные денежные средства, положенные донорам, приобрели и передали сладкие наборы детям, находящимся в социальном приюте для детей и подростков «Надежда».

Сотрудники учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили Ширингушскую санаторную школу-интернат. Они привезли детям игрушки, книги, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности, вещи.

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Источник: 13.fsin.su