Хоккейная команда УФСИН РФ по Мордовии стала победителем турнира по хоккею с шайбой на Кубок начальника ведомства.

В предварительных играх команда УФСИН РФ по Мордовии встречалась с командой «Сокол» (Зубова Поляна), состязание закончилось со счетом 6:2. Следующая игра состоялась между командами «Атюрьево» и «Спасск» (Пензенская область). Матч закончился со счетом 8:4 в пользу команды «Атюрьево».

За третье место соревновались команды «Спасск» и «Сокол». Со счетом 14:6 победила команда «Спасск» и заняла почетное третье место.

Финальный матч состоялся на ледовой арене с. Атюрьево. В решающем поединке за первенство сражались команды пенитенциарного ведомства и «Атюрьево».

В результате упорной борьбы хоккеисты УФСИН РФ по Мордовии со счетом 11:8 одержали победу.

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Источник: 13.fsin.su