Артем Здунов обсудил с министрами выполнение финансовых обязательств

На оперативном совещании с членами регионального правительства временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заслушал тех министров, кому на этой неделе были даны поручения.

Многие из этих поручений связаны с выполнением республикой финансовых обязательств. В частности, в трудной ситуации сейчас оказались организации, которые занимаются содержанием автомобильных дорог.

Как доложил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктор Цыганов, 50 млн рублей уже направлены в адрес подрядчиков, ещё 50 млн будут перечислены 24 февраля.

В целом тема долгов республики, кредиторской задолженности правительства региона перед поставщиками работ и услуг продолжает оставаться одной из главных в повестке работы руководителя региона.

Также на оперативном совещании была продолжена тема своевременного строительства объектов в рамках реализации национальных проектов. Министр строительства Виктор Цыганов отчитался перед руководителем республики, в какие сроки будут сданы объекты этого года, и заверил, что все контракты с подрядными организациями будут подписаны до 31 марта.

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Источник: e-mordovia.ru