Совет промышленного кластера Мордовии «Волоконная оптика и оптоэлектроника» провел заседание

В АУ «Технопарк-Мордовия» состоялось заседание Совета промышленного кластера республики «Волоконная оптика и оптоэлектроника».

Основной повесткой мероприятия стали вопросы повышения конкурентоспособности предприятий кластера, организации их взаимодействия для продвижения на рынках, направления развития внутрикластерной кооперации, а также привлечения мер государственной поддержки для участников промышленных кластеров.

На 2021 год имеются неплохие шансы на привлечение финансовой поддержки для предприятий региона, входящих в кластер. Об этом заявил генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» Виктор Якуба.

Участие в мероприятии приняли руководители более 20 предприятий и научных организаций, входящих в кластер, среди которых ОАО «Ардатовский светотехнический завод», АО «Оптиковолоконные Системы», ГК «Оптикэнерго», ПАО «Электровыпрямитель», ООО «Лидер-Компаунд», ООО «Рефлакс-С», ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина», ООО «ССЗ «Лисма» и др.

Также читайте о том, что Артем Здунов обсудил с министрами выполнение финансовых обязательств.

Источник: e-mordovia.ru