В Рузаевке обсудили развитие спорта

В Рузаевке состоялось заседание Общественного совета по развитию физической культуры и спорта в Рузаевском районе.

В повестку указанного мероприятия были включены следующие вопросы: рассмотрение и утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий в районе в 2021 году, о развитии физической культуры и спорта в Рузаевском районе согласно стратегии развития физической культуры и спорта в России на период до 2030 года, о развитии греко-римской борьбы в Мордовии, о развитии велоспорта-BMX в Рузаевском районе, о развитии тяжелой атлетики в Рузаевском районе.

В районе отсутствуют специализированные залы, стадионы для организации и проведения полноценного тренировочного процесса у борцов, тяжелоатлетов, футболистов, боксеров.

Открытый велодром, расположенный в Рузаевке, нуждается в ремонтных работах. На данный момент он подходит только для групп начальной подготовки.

Нехватка соответствующих кадров также оказывает свое влияние на развитие спорта и физической культуры в районе.

Сейчас рассматривается вопрос создания в городе площадки для занятий экстремальными видами спорта.

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Источник: e-mordovia.ru