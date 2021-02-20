В Мордовии обсудили состояние дел по объектам незавершенного строительства

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание, на котором обсуждалось состояние дел по объектам незавершенного строительства в республике.

В Мордовии насчитывается более 1270 указанных объектов, в них вложено более 16,5 млрд рублей, большая часть из этих объектов – вполне реальные, достроенные и используемые собственниками. Эти объекты, исправно потребляющие все коммунальные и другие инфраструктурные блага, остаются вне досягаемости налоговых органов и паразитируют на территории муниципальных образований, не принося в местные бюджеты столь необходимые платежи.

По информации и. о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексея Грибанова, большая часть недостроенных объектов находится на балансе министерства строительства, министерства ЖКХ и администрации Саранска – их более 900 с объемом вложенных средств около 15 млрд рублей. В 2021 году 64 объекта планируется достроить, на это потребуется 2,7 млрд рублей. На вопрос Артема Здунова об источнике этих средств, представители упомянутых министерств не смогли ответить.

Не был получен руководителем региона и ответ от членов республиканского правительства на вопрос о причинах непостановки на налоговый учет свыше 500 объектов, которые построены, но не введены в эксплуатацию - это 40% от всего недостроя.

Артем Здунов отметил тот факт, что нескоординированная работа правительства может сказаться и на своевременном вводе в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, возводимых в республике в рамках национальных проектов.

До конца марта региональному правительству было поручено подготовить детальный план по сокращению количества недостроенных объектов в республике, провести их полную инвентаризацию.

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Источник: e-mordovia.ru