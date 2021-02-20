Артем Здунов встретился с представителями компании «Мик Энерго»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 19 февраля провел встречу с представителями компании «Мик Энерго».

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы взаимодействия в сфере теплоэнергетики, в том числе речь шла о модернизации объектов теплоснабжения, снижении затрат на энергоресурсы. Были рассмотрены варианты сотрудничества компании и республики, в том числе через концессионные механизмы.

Артем Здунов отметил, что вопросы модернизации объектов теплоэнергетики очень актуальны для республики, модернизация и реконструкция существующей инфраструктуры позволит повысить качество теплоснабжения.

По итогам встречи руководитель республики поручил вице-премьеру Игорю Чадову, курирующему ЖКХ, детально проработать предложения по взаимодействию в этой сфере.

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Источник: e-mordovia.ru