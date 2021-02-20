Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Концерн ВЕГА» Вячеславом Михеевым.

В ходе указанной встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся взаимодействия концерна с Ковылкинским электромеханическим заводом, в том числе в рамках производственной кооперации.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru