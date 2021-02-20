В Дубенках горел гараж

В Дубенках произошло возгорание гаража.

Поздним вечером 19 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 2-й Микрорайон. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что имеет место возгорание гаража.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил гараж на площади, составляющей 480 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru