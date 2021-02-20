В Мордовии сравнили зарплатные ожидания мужчин и женщин

Эксперты сайта по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировали резюме соискателей в Мордовии.

Мониторинг проводился, дабы выяснить, имеются ли различия в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин.

Было установлено, что разница есть, причем весьма заметная. Мужчины в Мордовии в среднем претендуют на зарплату в 30 тыс. рублей, женщины — в 25 тыс. рублей. Такие различия наблюдаются в сфере маркетинга, среди юристов, а также в туристической и гостинично-ресторанной сферах.

В высшем менеджменте, а также в медицине и фармацевтике разница в зарплатных ожиданиях составляет 25 тыс. рублей. В сфере фитнеса женщины рассчитывают получать на 20 тыс. рублей меньше, чем мужчины.

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Источник: mordovmedia.ru