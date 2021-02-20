В Ичалковском районе загорелась пилорама

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание пилорамы.

Сообщение об указанном пожаре поступило на пульт дежурного МЧС днём 19 февраля. Происшествие произошло на территории населенного пункта Оброчное. На улице Привокзальной загорелась пилорама. Площадь распространения пламени составила порядка 800 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания пилорамы в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru