Житель Атяшевского района пойдет под суд по обвинению в ложном доносе

В Атяшевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в ложном доносе.

В январе нынешнего года 26-летний житель села Большие Манадыши обратился в полицию с заявлением о похищении у него из кошелька денежных средств в сумме 7 тыс. рублей. Также парень сообщил стражам порядка, что к краже причастен его знакомый.

Полицейские выяснили, что за день до сообщения в полицию молодой человек распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. В определенный момент парень отправился к ближайшему банкомату, где снял деньги и положил их во внутренний карман одежды. При этом возле терминала у молодого человека выпал пустой кошелек, который немного позже был найден его собутыльниками. Парень заявил последним, что в кошельке были деньги, а также рассказал о намерении сообщить в полицию о похищении. Затем попойка продолжилась. Во время застолья обвиняемый поссорился с одним из своих знакомых. Постепенно словесная перепалка переросла в драку, после которой совместное распитие спиртных напитков закончилось. Уже дома обвиняемому стало обидно из-за случившегося, вследствие чего он решил отомстить своему оппоненту, написав на него заявление.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 26-летнего молодого человека находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф