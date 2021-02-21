В МВД по Мордовии состоялось оперативное совещание

В Мордовии на днях в республиканском МВД под председательством министра внутренних дел региона Бориса Шейнкина с использованием средств видео-конференц-связи состоялось оперативное совещание.

В рамках указанного мероприятия были обсуждены вопросы организации совместной работы органов предварительного следствия с оперативно-розыскными и экспертно-криминалистическими подразделениями при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел.

Также были рассмотрены имеющиеся недостатки в деятельности ведомства по исполнению административного законодательства, причины и принимаемые по их устранению меры.

По традиции были озвучены указы, распоряжения и приказы о награждении сотрудников органов внутренних дел, добившихся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности государственными и ведомственными наградами.

Были заслушаны отчеты ряда руководителей подразделений МВД и территориальных органов.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения и поставлены задачи на предстоящий период.

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Источник: 13.мвд.рф