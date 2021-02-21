В Мордовии полицейский оказал помощь девушке, которая потеряла сознание на улице

В Мордовии сотрудник правоохранительных органов доставил в лечебное учреждение несовершеннолетнюю девушку, которая потеряла сознание на улице.

Идя по улице, командир отделения охраны и конвоирования обвиняемых и подозреваемых ОП №14 (по обслуживанию Теньгушевского района) ММО МВД России «Темниковский», сержант полиции Николай Лановой увидел, как из здания общежития сельскохозяйственного колледжа вышла группа учащихся. Внезапно одной из студенток стало плохо. Девушка потеряла сознание и упала на землю. Полицейский подбежал к ней, занес её в общежитие и вместе с находившейся там медицинской сестрой пытался привести в чувство. Эти усилия не привели к результату. Студентка по-прежнему была без сознания. Тогда Николай Лановой положил её на заднее сиденье автомобиля и направился в лечебное учреждение. Там сержант полиции передал девушку в руки врачей.

В больнице 16-летней студентке была оказана необходимая медицинская помощь, после чего она была отпущена домой. Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

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Источник: 13.мвд.рф