В Зубовой Поляне загорелся мусор

В Зубовой Поляне произошло возгорание мусора.
Поздним вечером 20 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Калинина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит мусор. Пламя распространилось на площади, составляющей 8 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru