В Зубовой Поляне загорелся мусор

В Зубовой Поляне произошло возгорание мусора.

Поздним вечером 20 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Калинина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит мусор. Пламя распространилось на площади, составляющей 8 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru