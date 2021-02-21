Три жителя Ардатовского района предстанут перед судом по обвинению в хранении гашиша

В Ардатовском районе суд вынесет приговор в отношении нескольких местных жителей, которые обвиняются в хранении гашиша.

В декабре минувшего года в посёлке Тургенево сотрудники уголовного розыска в ходе осмотра автомобиля марки ВАЗ-2112, за рулем которого находился 24-летний парень, на панели приборов обнаружили пакетик с гашишем массой 2,18 г. В салоне машины также находились два пассажира 24- и 27-летнего возраста. Парни сообщили, что приобрели запрещенное вещество для личного употребления.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф