Житель Саранска, решивший продать диван, стал жертвой неизвестного мошенника

В Саранске местный житель, разместивший объявление о продаже дивана, стал жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 65-летний житель Саранска опубликовал на популярном сайте объявление о продаже дивана за 1 тыс. рублей. В кратчайшие сроки с мужчиной связался неизвестный гражданин, который сообщил о намерении приобрести товар, а также рассказал о том, что он проживает в отдаленном районе Мордовии. Затем незнакомец под предлогом перечисления оплаты попросил пострадавшего продиктовать ему номер его банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. После того, как житель Саранска сообщил якобы покупателю необходимые сведения, с его счета были списаны денежные средства в сумме 66 тыс. рублей. Осознав, что имел место мошеннический обман, горожанин обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф