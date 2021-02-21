В Саранске произошел пожар в квартире

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Вечером 20 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома № 9А, расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября. Пламя повредило электропроводку духового шкафа на площади 0,1 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru