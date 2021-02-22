В Чамзинском районе в результате пожара пострадали два ребенка

В Чамзинском районе произошел пожар, в результате которого пострадали два ребенка.

Днём 21 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Комсомольский. На улице 1-й Микрорайон огонь вспыхнул в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома №31. Пожарных вызвали жильцы данной постройки, которые почувствовали запах дыма.

В квартире, где произошел пожар, находились два ребенка, взрослых вместе с ними не было. Пожарно-спасательные подразделения не смогли попасть в квартиру через входную дверь из-за сильного задымления. Детей пришлось эвакуировать через окно. Последние были госпитализированы. Медики диагностировали у детей ожоги.

Площадь распространения пламени составила 10 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru