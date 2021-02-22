В Мордовии были обнаружены трупы четырех мужчин в частном жилом доме

В Мордовии сотрудники следственных органов проводят проверку по факту обнаружения трупов четырех мужчин в частном жилом доме.

Утром 22 февраля в частном жилом доме, расположенном на территории населенного пункта Ковылкино, были обнаружены трупы четырех мужчин в возрасте от 40 до 60 лет. Какие-либо признаки насильственной смерти при осмотре тел скончавшихся граждан не были обнаружены.

По предварительной информации, причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом.

По данному факту Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Мордовии была организована доследственная проверка.

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Источник: mordovia.sledcom.ru