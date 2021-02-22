В Ковылкинском районе загорелась надворная постройка

В Ковылкинском районе произошло возгорание надворной постройки.

Днём 21 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Токмово. На улице 40 лет Октября загорелась надворная постройка, расположенная возле дома №16. Пламя повредило строение на площади, составляющей 48 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru