Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии

В Атюрьевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в распространении порнографических материалов и сведений о частной жизни.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2017-2019 годах 33-летнему жителю указанного района его возлюбленная через мессенджеры присылала видеоролики интимного содержания с её участием. Мужчина хранил данные видеофайлы на своем мобильном телефоне. Кроме того, обвиняемый тайно снял на камеру смартфона интимную сцену с участием упомянутой женщины.

После того, как мужчина разошелся со своей возлюбленной, он опубликовал в социальных сетях видеофайлы интимного содержания с её участием. Данные материалы были размещены в открытом доступе. Мужчина решил опубликовать видеоролики из-за обиды, связанной с разрывом отношений.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru