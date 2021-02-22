В Саранске загорелся мусор в подъезде жилого дома

В Саранске произошло возгорание мусора в подъезде жилого дома.

Вечером 21 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Б. Хмельницкого. В одном из подъездов жилого дома №44 загорелся мусор в мусоропроводе.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в мусоропроводе на площади 0,5 кв. м.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru