В Ленинском районе Саранска в феврале было выявлено одно нарушение земельного законодательства

На территории Ленинского района Саранска с начала февраля было проведено три проверки соблюдения земельного законодательства.
В соответствии с утвержденным на первый квартал нынешнего года планом проведения проверок соблюдения гражданами требований земельного законодательства, в феврале 2021 года муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района были проведены две плановые проверки и одна проверка внеплановая.
В ходе проверок было выявлено одно нарушение земельного законодательства. Нарушителю было выдано предписание.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru