Мордовия свободна от вируса африканской чумы свиней

Администрация Октябрьского района Саранска напоминает жителям города о необходимости соблюдения ветеринарно-санитарных правил

Африканская чума свиней (АЧС) представляет собой опасное вирусное заболевание, развивающееся остро и молниеносно. Мордовия свободна от вируса африканской чумы, но болезнь то и дело подходит к границам республики. Управление Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области сообщает о возникновении очагов вируса африканской чумы свиней на территории Татарстана. В настоящее время в неблагополучных пунктах проводятся мероприятия по купированию и ликвидации очага инфекции и недопущению распространения.

Администрация Октябрьского района напоминает о необходимости соблюдения ветеринарно-санитарных правил по охране от заноса болезни. Обо всех случаях заболевания домашних, бездомных, диких животных следует информировать ветеринаров.

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Источник: adm-saransk.ru