Административная комиссия Октябрьского района Саранска отчиталась о результатах работы за январь нынешнего года.

За отчетный период в административную комиссию для рассмотрения и принятия решения поступило более 60 материалов проверки ОП №1 УМВД России по Саранску. Было вынесено 34 определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Был составлен 31 протокол об административном правонарушении.

К административной ответственности с наложением административного штрафа были привлечены 2 юридических и 52 физических лица на общую сумму 113,7 тыс. рублей.

Также читайте о том, что в Ленинском районе Саранска в феврале было выявлено одно нарушение земельного законодательства.

Источник: adm-saransk.ru