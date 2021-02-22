В Саранске был утвержден новый административный регламент

Вступило в законную силу постановление администрации Саранска от 25 января 2021 года №72 «Об утверждении Административного регламента Администрации городского округа Саранск предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городском округе Саранск».

Указанная услуга предоставляется в срок не более десяти рабочих дней со дня регистрации. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок исчисляется со дня передачи данным учреждением заявления и документов в уполномоченный орган.

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: распоряжение заместителя мэра о присвоении, изменении и аннулировании адреса; решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

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Источник: adm-saransk.ru