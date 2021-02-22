В Саранске продолжается перерегистрация граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях

Администрация Саранска напоминает гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (улучшении жилищных условий), о необходимости до 1 апреля 2021 года пройти перерегистрацию очередности.

Для прохождения перерегистрации гражданам необходимо обратиться в казенное учреждение «Городская общественная приемная» по адресу: пр. Ленина, 4, подъезд 2 (телефоны для предварительной записи: 48-20-17, 24-04-71) или в ГАУ РМ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, 31.

Если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее представленных сведениях, оформляется соответствующая расписка, которой он подтверждает неизменность информации.

В случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, он обязан представить новые документы, подтверждающие их.

Кроме того, в случае изменения каких-либо сведений и обстоятельств, имеющих значение для учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях (место жительства гражданина, состав семьи и т. п.), гражданин обращается с заявлением в уполномоченный орган местного самоуправления по месту нахождения на таком учете. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие указанные сведения.

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Источник: adm-saransk.ru