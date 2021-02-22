В Мордовии в 2020 году прокуроры направили в суды более 3 тысяч заявлений

В Мордовии в порядке гражданского и административного судопроизводства в суды общей юрисдикции межрайонными, районными и специализированным прокурорами в 2020 году было направлено 3145 исковых заявлений, заявлений и административных исковых заявлений на сумму более 51 млн рублей.

Наиболее актуальными оставались вопросы защиты в судебном порядке трудовых, социальных, жилищных и иных прав граждан.

Большинство заявлений в интересах граждан и неопределенного круга лиц (1467) направлены на защиту трудовых прав и связаны с взысканием задолженности по зарплате на общую сумму более 30 млн рублей.

В порядке гражданского судопроизводства прокуроры обращались с 4 заявлениями о взыскании ущерба, причиненного преступлениями, на общую сумму более 17 млн рублей.

Прокурорами активно использовались полномочия по предъявлению в суд административных исковых заявлений о признании информации, касающейся различных сфер жизнедеятельности, размещенной в Интернете, запрещенной к распространению на территории России. Всего за анализируемый период было предъявлено 1171 таких заявлений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru