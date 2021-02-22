В Мордовии прокуроры в 2020 году выявили более 11 тысяч нарушений законов в сфере учета, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях

В Мордовии в 2020 году прокурорами было выявлено более 11,5 тыс. нарушений законов в сфере учета, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях.

В целях устранения нарушений было внесено 866 требований и 148 представлений.

К дисциплинарной ответственности было привлечено 853 должностных лица правоохранительных органов.

Прокурорами было выявлено и инициировано уголовное преследование по 318 ранее известным, но неучтенным правоохранительными органами преступлениям.

Уголовные дела о 124 преступлениях, по которым установлены лица, их совершившие, были направлены для рассмотрения в суд.

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Источник: epp.genproc.gov.ru