В Мордовии в январе снизился уровень преступности

На территории Мордовии в январе было зафиксировано снижение уровня преступности.

На протяжении первого месяца нынешнего года на территории республики было зафиксировано 754 преступления. Данный уровень преступности на 8,9% ниже тех показателей, которые были зафиксированы за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 136, Октябрьский – 118, Пролетарский – 105), а также в Рузаевском (88) и Лямбирском (61) районах.

Меньше всего противоправных деяний было зафиксировано в Большеигнатовском, Инсарском (по 2), Кочкуровском (3) и Кадошкинском (4) районах.

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Источник: epp.genproc.gov.ru