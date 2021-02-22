Прокуратура Мордовии продолжает работу по осуществлению надзора за законностью нормативных правовых актов

Прокуратурой Мордовии в 2020 году была продолжена работа по осуществлению надзора за законностью нормативных правовых актов.

В результате принятых в 2020 году организационных мер по повышению эффективности участия в правотворческой деятельности органов местного самоуправления, а также надзора за законностью муниципальных НПА прокуратурой республики оспорено 465 региональных и муниципальных актов, в связи с чем в органы государственной власти республики и местного самоуправления внесено 64 представления и принесено 339 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены.

В истекшем году оспорено 28 региональных НПА. Выявлялись нарушения при принятии органами государственной власти актов в сферах здравоохранения, социальной поддержки отдельных категорий граждан, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в сферах законодательства о защите конкуренции, о государственной службе и противодействии коррупции.

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Источник: epp.genproc.gov.ru