В Ардатовском районе сгорел сарай

В Ардатовском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.

Поздним вечером 21 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Тургенево. На улице Молодежной загорелся сарай. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru