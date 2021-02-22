Житель Лямбирского района, осужденный за покупку наркотиков, несколько лет проведет в тюрьме

В Лямбирском районе вступил в законную силу приговор суда в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в приобретении наркотиков.

В начале сентября прошлого года указанный гражданин приобрел наркотики массой 2,58 г.

В ноябре решением Лямбирского районного суда 29-летний гражданин был приговор к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор Лямбирского районного суда был обжалован стороной защиты в Верховном суде Мордовии. Судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: epp.genproc.gov.ru