В прошлом году в органы прокуратуры Мордовии поступило более 14 тысяч заявлений и жалоб граждан и организаций

В 2020 году в органы прокуратуры Мордовии поступило 14718 заявлений и жалоб граждан и организаций, которые рассмотрены в установленном законодательством порядке.

Наибольшее количество обращений разрешено по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов - 2596, из них 911 удовлетворено, следствия и дознания - 1242, из них 29 удовлетворено, в сфере соблюдения законов при исполнении уголовных наказаний – 698 и 23 удовлетворено, обеспечения участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами – 175 и 5 удовлетворено, по линии обеспечения участия прокуроров в гражданском и арбитражном судопроизводстве разрешено – 58.

По результатам рассмотрения обращений и проведенных по ним проверок выявлено 3049 нарушений закона. В этой связи внесен 1971 акт прокурорского реагирования. По постановлениям прокуроров 158 лиц привлечено к административной ответственности.

Большое внимание прокурорами уделялось приему граждан. Всего на личном приеме принято 3825 граждан, в том числе прокурорами и их заместителями – 1766.

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Источник: epp.genproc.gov.ru